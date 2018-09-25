海航科技终止收购当当网后复牌跌停

9月25日早间，停牌近8个月的海航科技复牌交易，开盘即跌停，目前报价5.84元/股。此前的9月22日，海航科技发布公司股票复牌的提示性公告以及终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告。公告称公司终止收购当当网，且一个月内不会再筹划重大资产重组事项。

海航科技在公告中称，终止收购当当的原因并非公司资金紧张，而是因为目前资本市场等外部环境较预案披露时已发生较大变化，且公司未就合同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见，继续推进本次重组面临较大的不确定因素。经公司董事会审慎考虑，认为现阶段继续推进本次重组的相关条件不够成熟，为切实保护上市公司和中小股东的利益，公司决定终止本次重组事项。

此外，对于是否有计划出售海航科技股权的问题，海航科技重提2017年11月8日披露的《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》称，海航科技集团所持有的本公司2014年非公开发行A股限售股份上市流通之日起的3年内(2017年12月30日——2020年12月30日)，不减持上述股份。

而针对投资者关注的此前收购英迈的贷款问题，海航科技表示，2016 年并购英迈国际时主要从银团获取贷款40亿美元，公司已于上半年偿还到期4亿美元，并提前归还本金5000万美元，剩余贷款本金35.5亿美元。本年度收到银行还款通知，列明公司自2018年12月3日至2023年12月4日应偿还借款金额(2018年应还3.5亿美元，2019年应还4亿美元，2020年应还6亿美元， 2021年应还6亿美元，2022年应还8亿美元，2023年应还8亿美元)。

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