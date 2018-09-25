北京：开展房地产开发企业落实安全责任的自查自纠

为深入推进建筑施工安全专项治理行动，严格落实房地产开发企业安全责任，北京市住房和城乡建设委员会制定了《北京市房地产开发企业落实安全责任专项检查方案》（以下简称《方案》）。

据《上证报》报道，《方案》明确检查内容，包括：是否依法取得施工许可手续；是否依法依规办理施工安全监督手续；是否存在违法发包、肢解发包等行为；是否保障安全文明施工费；是否任意压缩合理工期；是否在施工现场成立专门的安全管理机构。

在时间安排上，一是部署阶段。9月21日前印发专项检查方案，传达部署到各区住房城乡建设主管部门、各房地产开发企业和各房地产开发项目。二是自查阶段。9月22日至9月24日，督促房地产开发企业对本市房地产开发项目开展自查自纠，自查情况要存档备查。三是检查阶段。时间为9月25日至10月15日。四是总结阶段。10月16日至10月20日，北京市住房城乡建设委对专项检查工作进行总结，形成总结报告上报住房城乡建设部。

《方案》要求，各房地产开发企业要提高思想认识，强化工程项目安全管理首要责任。认真开展落实安全责任的自查自纠，发现问题及时整改。要吸取同行业的经验教训，认识到项目发生生产安全事故对企业生存发展造成的负面影响，加快建立健全安全管理长效机制，落实安全责任。市、区住房城乡建设主管部门在专项检查中发现的问题和隐患，必须责令房地产开发企业限期整改，情节严重的要停工整改；对于检查发现存在的违法违规行为，要依法对房地产开发企业采取行政处罚、记分、通报批评、媒体曝光等处理措施。

早报订户新闻，更多精彩等着您！