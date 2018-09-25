中国商务部：重启高级别经贸磋商取决于美方意愿 中美合作利益大于分歧

曾取得阶段性成果的中美高级别经贸磋商陷入停滞。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文今日(9月25日)回应说，何时重启中美高级别经贸磋商完全取决于美方的意愿，中方对通过磋商、谈判解决经贸分歧的大门是敞开的，但必须相互尊重，遵守诺言。

据《新京报》报道，王受文指出，中方对通过磋商、谈判解决经贸分歧的大门是敞开的，但是要想让谈判磋商有效果，首先必须要平等对待、相互尊重。“现在美方采取了如此大规模的贸易限制措施，把刀架在别人的脖子上，这种情况下谈判怎么进行?它不是一个平等的谈判和磋商。” 他说。

其次，谈判、磋商要有诚意，遵守诺言。王受文表示，中美高级别磋商已经进行了四轮，取得了不少共识，双方甚至发布了联合声明，但是美方出尔反尔，抛弃共识，采取了贸易限制措施，使得谈判无法进行。只要有诚意，在谈判中平等相待，遵守诺言，谈判是可以找到出路的。

而针对“中国进行不公平竞争致美国对华货物贸易出现巨额逆差”的观点，商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应回应指此说法与事实不符、站不住脚，完全是误导。中美经贸合作是双方优势互补的自然结果，共同利益远大于分歧。

傅自应指出，中美经贸合作是双方优势互补的自然结果，是国际产业分工的必然选择，是两国人民的共同利益所在。经过近40年发展，中美经济深度融合、相互依赖。双边贸易规模已达到7000亿美元，双向投资存量超过2300亿美元，美资企业在华年销售收入7000亿美元，利润超过500亿美元。中美双方的共同利益远大于分歧。

他强调，实际上，贸易差额只是交易量之差，而不是盈亏的多少。美国在中美双边贸易中有没有吃亏，企业和消费者心里最清楚。

从生产看，中美两国处在全球产业链、价值链的不同位置，美国在高端，中国在中低端。中国企业更多的是赚取加工费，而美国企业从设计、零部件供应、营销等环节获益巨大。

从消费看，质优价优的中国商品走进了美国的千家万户，丰富了美国的消费市场，增加了美国消费者的福祉。总的看，美方在双边贸易中获利更大。美企业在中美经贸合作中获得的利润远超中国企业。可以说，贸易顺差反映在中国，但“利益顺差”在美国。

傅自应分析指出，美对华贸易逆差的形成与两国经济结构、国际产业分工、统计差异等多种因素有关。从根本上说，贸易竞争力是产业竞争力，竞争力强的产业出口相对多。他举例说，美国在汽车、飞机、农产品、服务业等优势产业都对华保持大顺差。2017年中国自美进口汽车131亿美元，对美出口汽车14亿美元;美对华农产品贸易顺差达到164亿美元;美对华服务贸易顺差超过540亿美元。

此外，中美贸易不平衡还与美对华出口管制有关。傅自应说，美有关机构分析，如果放宽民用高技术产品对华出口限制，美对华贸易逆差可减少35%左右，“中国想进口的东西美国不卖，也是造成目前中美贸易不平衡的重要原因。”

傅自应表示，中方愿意努力推动双边贸易向更加平衡的方向发展，希望美方也能展现积极姿态。当今世界是一个地球村，你中有我，我中有你。经济全球化发展势头不可改变，中美经济合作趋势不可逆转。

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