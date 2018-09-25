蔡英文：台东可打造飞行圆梦基地

台湾总统蔡英文昨天（24日）参访台东“安捷飞航训练中心”，她指出，航太产业是台湾投入非常多资源的重点产业，未来将人才养成留在台东，就能升级在地产业，把台东打造成“飞行圆梦基地”。

据中时电子报报道，蔡英文抵达安捷飞航训练中心后，先听取创办人高健佑的简报。蔡英文指出，安捷飞航训练中心是台湾唯一一家可以培训飞行员的专业训练中心，从高健佑对飞行的热情，可以看到台湾民航业发展的潜力。

蔡英文指出，航太产业也是政府推动台湾产业升级转型时，投入非常多资源的重点产业。过去两年多来，政府从国防产业的国机国造计画开始，有步骤、有策略地带动航太产业发展，把制造和维修订单留在国内，成果已经逐渐浮现。

台湾具备优良的飞机维修能力，也有相应的教育训练体系，每年能培育许多专业机务人员，加入航太产业，充实专业能量。但蔡英文表示，相较之下，在民航培训方面，台湾确实还有很大的发展潜力，而目前大部分民航机师还是要到国外培训。

她同时指出，台东未来可以发展机师培育产业，例如安捷飞航训练中心，将可以留下更多每年送出台湾的人才，甚至争取邻近国家，比如新南向国家的机师来受训。如此一来，将有助于台湾航太产业链的完整发展，且创造更多就业机会。

台东有得天独厚的飞行环境，最适合用来训练飞行员。有飞行员和飞机，也要有机务维修、地勤、航讯等专业人员来搭配。蔡英文认为，只要把人才的养成留在台东，就能升级在地产业，把台东打造成台湾的“飞行圆梦基地。”



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