苏贞昌拍肩风波  侯友宜：应要倾听基层声音

台湾国民党新北市长参选人侯友宜今天（25日）上午9点半在国民党新北市党部和里长参选人合拍竞选宣传照。对于竞争对手、民进党新北市长苏贞昌拍肩基层里长风波，侯友宜认为，每个人立场想法不一样，需要倾听民众声音，尤其是基层声音，他说：“我常听到不同声音，不同意见我都会虚心接受”。

据《自由时报》报道，侯友宜今天上午和贡寮区、瑞芳区和其他区域的里长参选人合拍竞选宣传照，侯友宜会后受访对于苏贞昌拍肩基层里长风波表示，苏贞昌应该要倾听基层声音，里长陈志强在乎的是深澳燃煤电厂是否兴建，期待苏贞昌也能做出表态、表达反对意见；深澳燃煤电厂是一个重大公共民生议题，反对兴建的民调从五成六到环团报告出来时有七成七的人反对，

“希望执政党、老县长要了解民意所在，要知道大家对深澳燃煤电厂有很多民意是间接反对的”。

侯友宜另也批评苏贞昌对于深澳燃煤电厂议题是“党意凌驾民意”。侯友宜批评，苏贞昌从头到尾都在说安全无污染的煤，他跟中央站在一块，所以不敢站出来说反对，他的党意凌驾民意，让他在内心冲突上跟基层民众背道而驰，“我一直觉得老县长这次站出来要站在民意这边”。

苏贞昌今天上午受访时提到，选举不是只有一个电厂的议题，呼吁侯友宜公开辩论市政“不要躲”。侯友宜对此则说，从以前到现在每天都是面对媒体，每天都直挺挺地站在这个地方接受提问。

新北市议会民进党团讽侯友宜提不出有建设性的政见，对此侯友宜回应，一直用正向力量选举，把政见告诉选民，不会口出恶言，不会无谓地造谣抹黑，这一辈子走来都是规规矩矩地正向往前走，欢迎大家用正向力量选举、好好地和选民报告（政见）。

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