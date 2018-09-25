香港土地供应小组向港特首作出五大建议

香港土地供应专责小组昨天（24日）向香港特区行政长官林郑月娥提交初步观察报告，主要就包括棕地发展、利用私人的新界农地储备、利用私人游乐场地契约用地作其他用途、维港以外填海、发展郊野公园边陲地带在内的5大选项作出建议。

据《香港经济日报》即时新闻报道，专责小组从公众参与活动所得的初步观察认为，香港市民大多认同，土地供应严重不足，单一选项不能彻底解决，必须要多管齐下。

据《明报》即时新闻报道，报告指出，发展更多棕地作为短中及中长期的土地供应选项，普遍获市民及不同界别支持。意见认为棕地发展规模及推展速度，有空间加大、加快，但依赖棕地的行业则需关注安置或替代安排。

社会也普遍认同释放新界私人农地发展，但如何释放存在分歧。小组认为，特区政府应尽早建议一套公开透明的公私营合作机制。

此外，据新城电台报道，至于利用私人游乐场地契约用地作房屋发展或其他用途方面，意见主要集中在粉岭高尔夫球场，意见较两极化。

不少对填海持正面态度的市民，支持开发“东大屿都会”；但也有声音认为在马料水填海或会破坏生态及渔获。

土地供应专责小组表示，特首早前表示希望先掌握小组至今对公众意见的初步观察，以便10月公布《施政报告》回应社会诉求。小组会待活动26日完结后，整理及分析意见，按原定计划争取在年底，就整体土地供应策略及土地供应选项的优次，向特区政府提交详细建议报告。





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