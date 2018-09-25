中美贸易战料冲击2019年全球石油需求

（早报讯）英国石油公司在亚洲的石油交易主管预测，美国对伊朗制裁将令全球石油供应在年底前都呈现吃紧局面，但中美贸易战可能令2019年全球需求面临威胁。

英国石油公司（BP）主管东半球供应和交易的高管孔庆影Janet Kong对路透社记者说：“我们正在进入2018年供应最紧张的阶段...对伊朗制裁是主要因素，市场从现在到年底将会大幅收紧。”

她指出，对委内瑞拉的制裁也加剧了当地产量下滑，尼日利亚和利比亚生产中断进一步压缩供应，布兰特原油在每桶80美元（109.30新元）上方受到支撑。

“受供应冲击的影响，市场短期基本面看来相当偏多；然而，当供应跟上来，且需求冲击更加明显时，明年市场会历经新一波的再平衡，”她指出。

一名伊朗官员周一称，沙特阿拉伯与俄罗斯不会大规模增加石油生产，因为缺乏备用产能。该官员预测油价可能进一步上涨。

中美贸易战升级已经导致全球市场震荡，并引燃对明年全球经济和大宗商品需求放缓的担忧。

孔庆影指出：“进入2019年，我担忧美中贸易战所带来的影响，其效应将慢慢显现出来。”

“贸易战的影响尚未真正反映在数据上，但随着时间的推移，其效应将逐渐浮现。因此供应冲击会非常剧烈且迅速显现，而贸易战的影响则会慢慢浮现。”

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