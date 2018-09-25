蔡英文：台湾经济正往上走  请台商一起看好台湾

台湾总统蔡英文今天向全球台商表示，从经济成长率、失业率、台股指数及外销订单等各项数据，所有指标和趋势都显示“台湾的经济正在往上走”，而在打造台湾成为“亚洲新创资本汇聚中心”的过程中，台商更是不可或缺的力量，请台商一起看好台湾、推动发展。

据《自由时报》报道，世界台商总会第24届年会现正于台北举行中，1200名台商聚集回台。蔡英文今天上午出席开幕典礼，致词时首先感谢台商总会长林贵香，在多次出访中同行，一起为台湾外交努力。蔡英文说，一直以来，世界各地的台商打下的不只是商场上的江山，还撑开了台湾的国际空间，自掏腰包为台湾的民主与外交认真打拼，“非常谢谢大家的付出”。

蔡英文也向世界台商报告说，台湾持续地在进步，从经济成长率、失业率、台股指数及外销订单等各项数据，所有指标和趋势都显示“台湾的经济正在往上走”，请台商一起看好台湾、推动发展。

蔡英文指出，台湾已经成功吸引国际型企业，包括微软、Google、思科、亚马逊等国际级企业，都看好台湾的发展和未来性，选择加码投资、扩大在台湾的计画。另外例如德国西门子、法国达梭、美国洛克威尔、日本三菱等世界级厂商，也已经进驻台中精密机械科技创新园区，拓展合作。

蔡英文也特别介绍台湾正在推动的“新创走廊”，包括林口新创园​​区、桃园亚洲矽谷、新竹竹科与工研院，一直延伸到台北小巨蛋的科技创业基地。总统强调，透过租税优惠与创新育成孵化器，盼整合产业资源，帮助更多新创商业模式能快速建立。

蔡英文并提到，台湾已经全面检视公司法，在法规面和政策面努力，淘汰不合时宜的法规，为企业创造效率与弹性空间。在打造台湾成为「亚洲新创资本汇聚中心」的过程中，总统向台商喊话，“你们绝对是不可或缺的力量”。

蔡英文也承诺，政府将和台商一起并肩努力，创造下一世代的荣景，期待台商让台湾实力走向世界。

监察院长张博雅、侨委会委员长吴新兴、劳动部长许铭春、外交部次长谢武樵、经济部次长龚明鑫、交通部次长王国材、台湾商总代表许舒博等人，与美国在台协会处长郦英杰、越南驻台代表阮英勇、菲律宾和印尼等驻台单位代表均出席开幕典礼。

台商总会今天也特邀前美国副总统钱尼的国安顾问叶望辉，于年会中发表“台湾的前线大使：世界台商”专题演讲。



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