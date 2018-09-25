香港房委会10月接受居屋额外申请

香港房屋委员会昨天（24日）宣布，10月3日开始接受“出售居者有其屋计划单位2018”的额外申请。此前接获的有效申请继续有效，有关申请者无须重新递交申请。

据香港中通社报道，房委会表示，在前阶段未有递交申请而合资格的申请者，可于10月3日上午8时起至10月16日晚上7时间递交申请表。申请表和申请须知由9月26日起可供公众索取。此前接获的有效申请继续有效，两次申请期内接获的所有申请将一起进行搅珠，以决定各类别申请者的选楼先后次序。搅珠预计于11月进行。

房委会发言人表示，若原有申请者需更改其已登记的家庭组合，须先向居屋销售小组申请取消其早前已递交的申请，才可于新申请期内重新递交申请表；否则原有和新递交的申请表均会被视作重复申请而被作废。

发言人又指，任何人士同时名列多于一份申请表内（包括绿表和白表），会被视作重复申请，所有相关申请一律作废，已缴交的费用不会获得退还，亦不能转让。

房委会资助房屋小组委员会此前通过“居屋2018”重启申请及邀请额外申请，并通过调整售价及销售安排及修订转让限制。“居屋2018”出售的三个新建居屋发展项目包括长沙湾凯乐苑、启德启朗苑及东涌裕泰苑合共4431个单位。

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