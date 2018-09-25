九座国家中心城市发展蓝皮书：上海北京广州排名前三

由郑州师范学院、社会科学文献出版社今日（25日）共同发布的《国家中心城市蓝皮书：国家中心城市发展报告（2018）》显示，上海、北京、广州处于中国国家中心城市建设第一梯队，天津、重庆、成都、武汉处于第二梯队，西安、郑州处于第三梯队。

据《新京报》报道，国家发改委将国家中心城市定义为居于国家战略要津、肩负国家使命、引领区域发展、参与国际竞争、代表国家形象的现代化大都市。在资源环境承载条件和经济发展基础较好的地区规划建设国家中心城市，既是引领全国新型城镇化建设的重要抓手，也是完善对外开放区域布局的重要举措。

截至2018年2月，国家发改委和住建部发函支持了北京、天津、上海、广州、重庆、成都、武汉、郑州、西安九座城市开展国家中心城市建设。

评估结果显示，2016年，上海、北京为第一方阵，上海指数值为0.6602，北京指数值为0.5610；广州排名第三，指数值为0.3732；天津、重庆、成都和武汉依次排名第四至第七，指数值较为接近；西安和郑州依次排名第八、第九。

蓝皮书分析，国家中心城市代表了我国城市发展的最高水平，但内部差距较大，不均衡态势显著，侧面反映了各自所依托城市群以及我国区域经济的不均衡发展。从2016年中国国家中心城市建设指数九座城市综合评分来看，上海、北京、广州处于中国国家中心城市建设第一梯队，各项指标领先优势显著；天津、重庆、成都、武汉处于第二梯队，发展态势良好；西安、郑州处于第三梯队，提升空间较大。

蓝皮书构建出中国国家中心城市建设指数评价体系。该体系包含三个层次：第一层是功能层，包括综合服务、网络枢纽、科技创新、开放交流、人文凝聚、生态宜居6项；第二层是维度层，在功能层内涵基础上进一步细化，包括经济活力、生产服务、公共服务、信息枢纽、交通枢纽、创新资源、科研平台、要素投入、创新成果、国际商贸、对外交流、城市名片、文化氛围、环境优美、和谐宜居15项；第三层是指标层，选取能够客观真实体现国家中心城市建设水平的最具有代表性的50项指标。

早报订户新闻，更多精彩等着您！