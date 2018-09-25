2018世界互联网工业大会将在青岛开幕

2018世界互联网工业大会将于9月27日至28日在青岛举行。

据中新网报道，本届大会以“工业互联融通共享”为主题，聚焦工业互联网“网络、平台、安全”三大领域，着力推动全球互联网与工业各领域协同创新、融合发展。大会主要由主题峰会、主题报告、平行主题论坛等板块组成。

届时，来自中国工程院的四位院士，德国国家工程院的库恩院士、德国信息技术通讯技术协会的工业4.0主任道斯特以及美国工业互联网联盟首席技术官斯蒂芬·梅洛将出席大会，中、德、美三国权威专家围绕全球科技创新前沿动态和未来产业发展趋势进行交流。

大会还邀请了美国参数技术公司、瑞士ABB公司、海尔、用友等国内外领军企业负责人，围绕工业互联网平台、网络、安全等领域做主题报告，分享案例；相关权威机构将发布“高科技高成长企业20强”等具有行业影响力的评选结果。

大会期间，青岛科技大学、北京东方国信、360企业安全、橡胶谷集团、青岛前湾集团等将联合成立“化工橡胶工业互联网产业联盟”，研究工业互联网在化工橡胶行业的发展战略、应用创新。由国家工业信息安全发展研究中心主导兴建的“青岛工业信息安全研究院”将在青岛高新区落地，将建设国家级实验室和平台，与本地企业合作推进项目成果孵化，加强工业信息安全产业引导培育。

近年来，受世界互联网工业大会平台的推动，青岛市已有5个项目入选国家制造业与互联网融合发展试点示范项目、2个项目入选中德智能制造试点示范项目、13个项目入选国家智能制造试点示范项目、15个项目入选国家智能制造专项、2个项目入选国家工业互联网创新发展工程项目。

2018世界互联网工业大会由工业和信息化部、中国工程院联合指导，青岛市人民政府主办。

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