王毅：美方单边征税行动说明其没有解决问题的诚意

当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约会见美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会负责人，就中美关系、中美经贸合作等问题交换意见。

据《新京报》报道，王毅表示，近一段时间美国对华政策中的消极面明显抬头，一些势力在经贸、安全等领域频繁对中国进行无端指责，人为制造对立情绪，毒化两国关系氛围。这种作法既不符合事实，也极不负责任，如果任其发展，将使中美关系40年来取得的成果毁于一旦，这显然对中美两国不利，对全世界也不利。中方始终主张，中美之间的任何问题，都完全可以通过平等、坦诚的对话找到解决办法。

王毅说，中美经济已经高度融合，两国经贸合作给双方业界和消费者都带来了巨大利益。现在居然有人声称要切断中美之间的经济联系，这既不现实，也是有害的。中美分别是最大的成长中市场和成熟的市场。中国市场实际上与每一个美国家庭的生计都息息相关。如果双方能积极合作，美国经济可以从中国市场获得持久的活力，中国也可以通过美国市场助力自身的发展。

针对美方与会人员就中国市场准入、中国改革开放和经济结构性调整等提出的问题，王毅强调，中国将继续坚定深化改革、扩大开放。中国迄今的发展，得益于改革开放，进一步开放是中国自身的需要。中国加入世贸组织以来，平均税率已降至9.8%，超过我们入世时的承诺，也低于发展中国家平均水平;中国在服务贸易市场开放的分部门数量已达100个，远远超过发展中国家54个的平均数，并接近发达国家水平;中国已对96%以上的外商投资实行属地备案，并且在全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，同时负面清单正在不断缩小。当前，中国正在寻求高质量发展，深化结构性改革是应有之义。习近平主席已多次强调，中国开放的大门只会越开越大，一系列新的开放措施已经并将继续推出。当然，中国仍然是发展中国家，我们需要根据自身国情自主有序地推进改革进程。

王毅指出，中国无意寻求贸易顺差，也愿意通过协商解决贸易不平衡问题，但对话应当建立在平等和诚信的基础上，不可能在威胁和压力下进行。美方在新一轮对话前夕启动更大规模的单边征税行动，只能说明没有解决问题的诚意。

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