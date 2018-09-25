中澳科学家于南极发现数百只企鹅雏鸟木乃伊

澳大利亚和中国科学家在南极洲长半岛发现了数百只已经木乃伊化的企鹅雏鸟。这一发现揭示了两个灾难性天气事件所带来的影响，包括给该地区企鹅繁殖群体造成伤亡，也可能为气候变化对南极企鹅群体的影响提供线索。

据中新网今天引述澳大利亚广播公司报道，一项发表在《地球物理研究期刊——生物地球科学》上的研究指出，科学家在位于南极长半岛的沉积物中发现了阿德利企鹅雏鸟的遗骸。研究结果显示，该地点存在严重水流失现象，此发现有助于解开造成企鹅大量死亡的天气事件的时间表。

此外，研究发现多数企鹅雏鸟尸体来自约200年前以及750年前的两个企鹅繁殖地。研究人员表示，受气候变化的影响，这些灾难性天气事件在未来会变得更加普遍。

中国科技大学研究员高雪松称，阿德利企鹅尸体数量、废弃的繁殖地范围、掩埋企鹅雏鸟的沉积物厚度令人震惊，而相同的木乃伊形成日期也令人惊讶。研究人员还在现场发现，大量水流在短时间内流过繁殖地地表，这对于尚未长出防水羽毛的企鹅雏鸟而言是致命的。

高雪松表示，之前较短时期的气候异常已经对阿德利企鹅群体造成了严重的影响。研究报告作者也表示，如果200年前和750年前的死亡事件变得更加普遍，那对于阿德利企鹅来说可能是个坏消息。



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