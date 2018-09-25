香港推出首个网络安全资讯共享协作平台

香港特区政府资讯科技总监办公室24日举行“网络安全资讯共享伙伴试验计划”(Cyber​​sec Infohub)的启动仪式，同时正式推出网络安全资讯共享协作平台(以下简称协作平台)。

据香港新闻网报道，Cyber​​sec Infohub以“协作、互信、共享”为原则，旨在加强业界相互通报网络威胁，提醒利益相关者及早防范，提高香港整体应对网络攻击的防卫及复原能力。试验计划获香港特区政府创新及科技局的科技筹款资助进行。

协作平台是香港首个跨行业的网络安全资讯分享平台，成员机构可以与其他不同行业的网络安全专家及成员共享资讯，市民也能获取专家的保安警报和建议等资讯。在保安方面，平台除了严格遵守特区政府的保安政策及指引外，也会采用双重验证的登入方式，以及业界在共享网络安全资讯方面的标准。

香港特区政府资讯科技总监林伟乔表示，协作平台于明年上半年会注入人工智能元素，使用机器学习构建和操作文本分析模型，协助成员整合和分析网络安全资讯，方便专家更便捷地取得所需资讯和更及时地向公众发布。目前，已有超过80个机构参与了Cyber​​sec Infohub，希望明年得到超过100个公私营机构的参与。

50余位来自各行业机构的代表参加了启动仪式。微软香港区域科技长许遵发表示，公司本身的资讯安全已经做得非常好，如果有一个共享平台，可以将这些经验分享出去，通知其他机构和客户，可以事半功倍。



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