陆客减少致银联卡在台签单额下降528亿元新台币

台湾联合信用卡处理中心最新发布的统计显示，受大陆游客来台数量下降影响，2017年银联卡在台刷卡签单总额为484亿余元（新台币，下同，约21.6亿新币），较2015年的1012亿元大幅减少近528亿元。

据新华社今天报道，该中心24日发布的数据显示，银联卡在台湾刷卡消费前四大县市为台北市、高雄市、桃园市和台东县，其中在台北市的刷卡金额逾228亿元，远超其他县市。但银联卡去年在这四县市刷卡金额悉数下滑，台北市下降金额最多，减少逾60亿元。

银联卡自2009年起开通在台业务，陆客来台观光逐渐成为挹注台湾观光产业收入的主要来源之一，银联卡在台签单金额逐年走高。2015年银联卡在台刷卡、提款金额双双突破1000亿元，创下最高峰。2016年民进党上台后，拒不承认“九二共识”导致两岸关系倒退，影响陆客来台观光意愿，人数逐年减少，银联卡在台湾消费金额也出现“急冻”。去年银联卡在台刷卡总额只剩484亿余元，较2015年高峰减少528亿元。

台湾联合信用卡处理中心表示，虽然陆客占总来台人数比例自2015年后逐年消退，但直至2017年，陆客来台人数与比例仍居各地之首，可见陆客在台湾观光产业中占据相当重要的地位。

统计还显示，银联卡用户在台消费能力远高于持其他海外银行卡的消费者。自2014年以来平均单笔签账金额7491元，是其他海外品牌银行卡的3倍；近年金额虽略有下降，但去年银联卡平均单笔仍有6158元的消费力。

有业者表示，台当局想借吸引其他地区观光客取代陆客来填补观光商机的策略目前来看并不成功，本地观光产业和银行刷卡手续费收入商机已失去一大块。

刚刚过去的暑期和中秋节旅游高峰，屏东垦丁等地游客数量还是不见起色，饭店业者哀叹遇到“历来最惨淡的一个暑假”。业者对于未来满是忧虑，有业者对记者表示，大家都知道是台当局的两岸政策“导致两岸关系大环境不好”，大陆游客不愿来，但决策者对他们的呼声视而不见、听而不闻，业者只能吞下苦果。



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