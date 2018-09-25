重庆：2500万元建技工教育基地

重庆市日前启动今年技工教育实训基地建设项目申报，旨在对接人才培养与产业发展需求，计划投入2500万元。如存在资金、安全等领域违纪违规等不良行为，申报学校将遭一票否决。

据新华社报道，相关负责人员称，今年重庆新建的15个实训基地，按专业类别分，原则上机械类2个、电工电子类2个、信息类1个、交通类2个、服务类1个、财经商贸类2个、能源类1个、化工类1个、建筑类1个、其他2个，具体将根据人工智能、集成电路、智能网联汽车、工业互联网等以大数据智能化为引领的创新驱动行业人才需求调整。

按照《重庆市技工教育实训基地管理办法》，申报学校在软件、硬件上都必须符合相关条件。比如，占地面积原则上不少于3万平方米，在籍学生原则上不少于800人，近三年年均社会培训原则上不低于800人次。特别提醒的是，对技工院校在招生、收费、资助和财政补助资金管理等方面有违规违纪行为或安全事故受到处理的，实行一票否决，每所技工院校原则上一次只能申报一个专业。基地建设市级财政支持资金原则上分300万元、150万元和100万元三个档次，其中不低于80%的资金须用于购置实训设备。

重庆市财政局介绍，重庆技工教育实训基地2012年开始建设，至2017年市级财政累计安排1.35亿元，建成90个专业实训基地。

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