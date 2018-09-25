驻港解放军微博今获认证帐号由“HONGKONG捍卫”改“驻香港部队”

解放军驻香港部队的官方微博帐号，今日正式获新浪微博“加V”认证，下午12时许发出认证后首则帖文，四小时已吸引逾2600则留言。在此则帖文中，帐号里自称叫“HONGKONG捍卫”，但到下午2时发出新一则帖文，却已改名为“驻香港部队”。

据《明报》报道，该报记者翻查该个获认证帐号，发现它早在今年1月11日已发出首则帖文，往后亦再发过数则帖文，并在7月1日赞好过央视新闻微博的香港回归升旗仪式直播。帐号于今午12时10分发出新一则微博，突“自我介绍”指“我们叫@HONGKONG捍卫，中国人民解放军驻香港部队官方微博号”，又称网民可在此帐号，“看到驻香港部队官兵‘燃爆荷尔蒙’的军事训练，‘军味泥土味’十足的日常活动”等，“肯定能给你带来一个不一样的香港”。

该则帖文截至下午4时半，已获超过2600个留言，大部分网民称欢迎驻港解放军开通微博，或称为该部队感骄傲等。亦有网民质疑帐号名“为啥不用中文？要用英文？”更有人声言“以后驻台部队也会关注”。

同一帐号在下午2时发出另一则帖文，称网民只要关注帐号并标签三人，即可参加抽签，驻港部队将于9月28日（本周五）抽选幸运儿，送出坦克模型或驻港部队军营开放日活动纪念帽。惟这时帐号名称已由“HONGKONG捍卫”，改为“驻香港部队”。

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