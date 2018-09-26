居住证有无申领 陆委会海基会强调都当台商靠山

因应台商在中国申请中国大陆居住证的相关修法，陆委会主委陈明通25日晚在新竹市举办的台商秋节座谈联谊活动时说，会对台湾民众宽容以待，更没有立即除籍问题。但对北京试图以居住证遂行政治目的，政府会严加防范。

据《自由时报》报道，海峡交流基金会晚间在新竹市举办“2018大陆台商秋节座谈联谊活动”，对居住证议题，陆委会主委陈明通强调，此事兹事体大，必须严肃面对，但也需要社会沟通对话。政治防范是对北京政府，不是对台商。

他说，很多台商反映，為生活便利才会想申请居住证，对此政府当然会宽容看待；他也承诺台商，领有“居住证”不会有立即“除籍”的问题，也请领有“居住证”的台商，能够让政府知道，以便在必要时提供相关协助。

他说，相较于“居住证”，台商更需要关心的议题，应该是美中贸易冲突带来的影响。大陆经济发展近期面临许多问题，除推动结构调整，也实施反避税、管控资金外流、强力执行环保限污令等措施，使台商在中国大陆投资经营备感压力。当然也有不少台商向政府反映，有意转换投资地点或是回台投资。

而海基会秘书长姚人多也说，许多台商会长向海基会表达，修法对申领居住证者除籍一事兹事体大，希望政府相关政策不要仓促上路、更不要污名化在大陆的台商，且不要搞错对象。

对此姚人多说，海基会的职责是搜集台商意见，完整转达给行政部门，经过近一个月的咨询，许多台商会长希望，对於申请中国居住证的台商会被限缩制公民权的修法，不应在未徵询台商、台生意见前就拍板定案，而对此，“陆委会也已经听到了”。

姚人多说，陆委会已请海基会，举办多场座谈，徵询标的团体意见，海基会会尽快着手规划办理。他也相信台商是心向台湾、根在台湾、家在台湾，更是台湾人。但也不容否认，大陆设居住证有统战目地和意图，但政府会从长计议，多方搜集意见，而且不管台商有无领取居住证，海基会都是台商的靠山，都同样会照顾。

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