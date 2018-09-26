陈致中遭爆夜赴私人招待所 火辣小姐迎接



前总统陈水扁的儿子陈致中遭爆料于9月15日前往私人招待所，而且还有两名红牌辣妹迎接。另外还有两名男子陪同陈致中，一名男子为这间酒吧的老板叶建扬，另一位则是金门环保局长蔡其庸，周刊直击，两名红牌小姐一见到陈致中便笑脸迎接，陈打招呼后，一同进店内待了一个多小时才离开。

据联合新闻网引述《镜周刊》报导，陈致中为准备参选高雄市议员，15日白天还在小港联合竞选服务处成立大会中，为拼选战还打出爸爸牌，向选民表示选情不乐观，但同天就夜赴台北林森北路私人招待所直至晚上9点多，离开时，陈致中还拿着蔡其庸给的红色塑料袋上计程车。

根据报导，叶建扬与陈致中交情不凡，只要是陈水扁公开出席的场合，常可看到叶建扬在一旁搀扶。叶建扬所开的酒吧C'est si bon Lounge Bar，位在林森北路159巷内，据调查，这间酒吧有不少绿营政治人物光顾。而叶建扬除是酒吧主要负责人外，还是台日产经友好促进会会长，同时也是凯达格兰学校“校务顾问”，不难看出政经关系良好。

事实上，陈致中2010年就被媒体报导与一名叫Nico的应召女郎上汽车酒店性交易，当时陈致中虽矢口否认，但由於嫖客电话与陈致中使用电话为同一序号，被法院认定确实有上酒店之实。但即使如此，陈致中当年参选高雄市议员，仍以同选区第一高票之姿当选。

对于前往林森北路酒吧一事，陈致中坦承确实有去，但主要是朋友关心选情，他只是应邀赴约，坐一下就走，而且是第一次去。但被媒体问到是否有叫小姐作陪时，陈致中立即否认。对此，蔡其庸也表示，该招待所是私人喝茶、聊天的场所，没有女生陪酒。

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