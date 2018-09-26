美台商会呼吁 对台军售常态化跨部门评估

美台商业协会26日表示，对美国这次改变过去“包裹式”的对台军售做法，感到鼓舞，但也指出，台湾对新武器需求，美国应有全面跨部门的审核评估程序，而非由单一部门决定。

据联合新闻网报道，美国国防安全合作署（DSCA）24日声明，国务院已批准这次透过对外军售 （Foreign Military Sales）的方式，向台湾出售包括F-16、C-130、F5、经国号与所有航空系统备件及其他相关的支援系统。

这是美国总统特朗普上任后、美国第二度对台军售。

学者认为，相较过去“包裹式”的军售，美国这次採依个案审查，象徵台美军事交流朝向定期化与常态化。

美台商会今天则在书面声明指出，美国这次摆脱过去对台“包裹式”军售的方式，採取依个案情况逐一通知，这是积极发展，也显示今年底和明年初可能有更多活动。

不过，声明表示，真正问题仍存在，也就是台湾虽有能力要求“想要且需要”的防御系统，但2011年以来，美国对台军售几乎集中在维持与维护台湾现有能力，美方似无意评估台湾新的武器能力，甚至在台湾提出购买新型武器或是评估初期阶段，就拒绝或阻挡台湾的请求。

美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美方在台湾提出要价书（LOR）后，应有全面跨部门的审核评估程序，而不是由单一部门决定，这才是对台军售过程“常态化”的核心。

美台商会指出，台湾对新武器的採购需求，应有包括国防部、国务院、白宫国安会、印太司令部、美国在台协会（AIT）等跨部门就实际情况评估，由美国不同部门表达各自看法，而非把中国对军售案的可能反应纳入考量。

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