2040年前中国天然气消费将处于高速增长期

中国石油集团经济技术研究院日前发布的2018版《2050年世界与中国能源展望》报告（下简称报告）预测，2040年前中国天然气需求将处于高速增长期，新增需求将集中在工业、居民以及电力等部门，2040年至2050年，中国天然气需求将进入稳步增长期。

人民网报道，报告认为，中国能源发展已进入新的历史时期，新旧动能持续转换，包括非化石能源和天然气在内的清洁能源将满足增量需求并优化存量需求。2050年中国非化石能源占比约为35%，基本形成煤炭、油气和非化石能源三分天下的格局。

“天然气是化石能源中唯一的低碳、清洁能源，具有高效、优质、资源丰富和使用便利的优势，也可以与可再生能源形成良性互补，是目前最可行、最现实、最能被消费者接受的能源，天然气必将在世界特别是中国能源转型中扮演更重要的角色。”中国石油集团规划计划部副总经理张品先在报告发布会上表示。

这一判断也得到了国家能源局原副局长张玉清的认同。他认为，无论是全球能源转型，还是中国能源转型调整，天然气都将在很长时期内发挥重要的作用。

报告预测，2050年，天然气占全球一次能源的比重将从2015年的23.5%上升到27.5%，成为最大的一次能源品种。

中国石油集团经济技术研究院石油市场研究所主任工程师王利宁在介绍报告时称，在城市人口继续增长、天然气管网设施日趋完善、分布式能源系统快速发展以及环境污染治理等利好下，2040年前中国天然气产业将处于黄金发展期，预计2035年和2050年中国天然气消费量将分别达6200亿立方米和6950亿立方米。

具体来看，2035年前，工业、居民以及发电部门将合力推动中国天然气消费快速增长，2015年至2035年年均增速达5.8%。2035年后，特别在2040年后，因工业、居民等部门用气量基本达到饱和，天然气消费增速明显放缓，2035年至2050年年均增速仅为0.7%。

在消费持续增长的同时，中国天然气产量也将稳步上升，其中非常规天然气将成为增产主力。报告预计，2035年和2050年中国天然气产量将分别达到3000亿和3500亿立方米。页岩气、致密气、煤层气等非常规气增长潜力巨大，2035年后将与常规气产量规模相当。

张玉清认为，未来中国天然气产业的可持续发展不仅需要政策推动，还需要天然气像其他可再生能源一样，通过降低成本提高自身的市场竞争力。另外，天然气进口国别和方式的多元化以及储气设施建设都将成为天然气稳定供应的重要保障。他指出，近期国务院印发的《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》将进一步助推我国天然气产业改革和可持续发展。

相较于天然气消费的稳步增长，报告预计中国石油需求将在2030年达到6.9亿吨的峰值，之后稳步回落，2050年降至5.7亿吨。

早报订户新闻，更多精彩等着您！