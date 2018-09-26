教宗证实对中国主教有最终任命权

中梵签署协议后教宗首度发表看法，他证实签署协议后，教宗将对中国主教有最终任命权。他表示，中国政府再也无法自行任命主教，中国主教最终必须由教宗决定。

联合新闻网引述路透社报道，教宗指谈判中梵协议的过程他有参与意见，最后也是他签字的，他完全负责。

教宗方济各25日深夜结束波罗的海三国访问，他在回程机上与记者团谈话时表示，在中梵协议中，双方必然都得妥协，才可能往前进。

教宗说，谈判过程是进两步退一步，中间可能好几个月又断了沟通，时机掌握在上帝手中，虽然有时表面看起来像是掌握在中国手上，进程缓慢，这是智慧，中国式的智慧。

谈到赦免八位中国非法主教，教宗说，每个个案都经过逐一检讨，这些中国非法主教的档案逐一放在他的书桌上，最后是他签字决定的；随后的中梵协议草案也在书桌上，他跟参与谈判的代表讨论，并给予意见。

教宗表示，他想过签署协议会引起地下教徒的痛苦跟抗拒，但这些教友有坚定的信仰，已有地下教友写信给他表示支持。

教宗表示，有爱国教会的主教写信给他，也有地下教会的教友写信给他，展现合一的信仰，他认为这就是上帝的意思。

教宗提到过去史上也有前例，由世俗政权任命主教，教宗只能审查给予意见，幸好这样的事情不再发生，透过中梵协议，未来中国主教的最终决定权，将在罗马教宗手上。

教宗说，希望大家为那些还不能谅解中梵协议的人祷告，为那些多年来不被承认的地下教友祷告。





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