中国驻意大使李瑞宇：中国对外投资将进一步发展

据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间9月24日，中国驻意大利大使李瑞宇接受了意大利《经济讲坛报》记者采访。并就中国改革开放40周年、中意经贸投资合作等议题回答了记者所关心的热点话题。

据中新网消息，李瑞宇表示，中国经过40年的改革开放，从一个贫穷落后的农业国一跃成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。40年来，中国经济保持年均9.5%的持续高增长，人均国内生产总值从100多美元增加到8000多美元，7亿多人口成功脱贫，创造了一个又一个“中国奇迹”。

李瑞宇说，中国始终坚持对外开放基本国策，打开国门搞建设，从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。可以说改革开放不仅深刻改变了中国，也对世界产生了积极而深远的影响。

李瑞宇强调，中国的改革开放只有进行时，没有完成时。目前中国仍是世界上最大的发展中国家，中国还有3000多万贫困人口，在前进的道路上还面临许多发展不平衡、不充分的问题和挑战。这就要求中国继续坚持全面深化改革开放，不断释放潜力与动力，化解阻力与压力，努力实现高质量发展。在这一过程中，中国愿同包括意大利在内的世界各国加强合作，实现共同发展。

在谈到当前世界经济依旧脆弱，一些国家倾向于保护主义，一些国家则态度相左时，李瑞宇说，“当前世界形势深刻复杂变化，热点问题此起彼伏，单边主义、保护主义甚嚣尘上。面对这样一个充满不确定性、不稳定性的世界，国际社会应以负责任的态度共同努力，为世界提供正能量，注入稳定性”。

李瑞宇认为，在经济全球化深入发展、各国利益日益交融的今天，保护主义带来的不是信心和希望，而是悲观与迷茫。一些国家寄希望于通过“竖墙”、“退群”、“提关税”获得解决问题的办法是难以奏效的，也不具有任何建设性。中国坚决反对各种贸易和投资保护主义，积极维护以世贸组织为核心、规则为基础、公平开放的多边贸易体制，维护正常的国际贸易秩序，促进世界经济的持续复苏增长。

今年11月，中国将在上海举办首届中国国际进口博览会，这是全球首个以进口为主题的大型国家级博览会，是中国坚定支持多边贸易和经济全球化、主动向世界开放市场的重要举措，将为意大利和世界各国优质商品进入中国市场搭建新的平台。

当记者问及中国的产业和资本是以什么方式投资意大利时，李瑞宇表示，在双方共同努力下，当前中意经贸关系持续紧密。2017年，中意双边贸易额接近500亿美元（约682.6亿新元），意大利对华出口总量同比上涨22.2%，中国成为意大利出口量增幅最大的国家。近年来，中国对意投资发展迅速。截至去年年底，中国对意投资超过110亿美元，涵盖了基础设施、机械制造、通讯、金融等多个重要领域。

李瑞宇说，从目前情况看，中国对意投资方式主要以私募股权为主，一部分来自私有资本，另一部分则是中国国有资本投资。相关合作项目总体运营良好，为意大利经济增长、扩大就业作出积极贡献。

李瑞宇表示，随着中国对外开放持续扩大，“一带一路”建设不断深入，中国对外投资也会进一步发展。未来5年，中国将对“一带一路”沿线国家投资1500亿美元。中意互为重要投资伙伴，两国经济互补，各具优势，各领域互利合作基础良好。我们有理由相信未来双方投资合作一定会结出更多丰硕的成果。

记者问到中国对外国企业的对华投资有哪些优惠政策时，李瑞宇说，改革开放40年来，中国始终致力于改善投资环境，积极吸引外资。特别是近几年来，中国政府陆续出台了《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》和《关于促进外资增长若干措施的通知》两个重要文件，并两次修订《外商投资产业指导目录》，有效扩大对外开放，促进公平竞争。比如，我们对外资准入的限制领域缩减了65%，放宽了对服务业、制造业、采矿业等领域的外资准入限制，对内外资企业在“中国制造2025”政策、科技计划项目、政府采购、标准制定等方面给与平等待遇。

李瑞宇指出，从2001年中国加入世界贸易组织至今，中国外商直接投资规模翻了近3倍，年均增长6.9%。去年，中国吸收外资1363亿美元，居世界第二位。这些都充分说明中国的吸引投资政策是有效的，也是符合外商利益的。当然，改善投资环境仍然在路上，中国将继续放宽市场准入，推动投资便利化，加大西部地区、内陆地区、沿边地区的开放力度，推动形成全面开放新格局。中国真诚欢迎更多意大利企业来华投资，开拓中国广大市场，分享中国发展红利，实现互利共赢。

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