台国防部：志愿役人力编现2020年可达90%以上

台湾国防部26日表示，军方自2012年推动募兵制，志愿役人力编现比从58％，至2018年9月已提升达年度志愿役人力成长计画目标81％，预计2020年底可达90％以上；而针对常备兵役军事训练役接训能量，国防部说以今年9万9000余人最多，国防部仍可满足训量需求，但受学制影响，均大量集中于下半年度入伍，为免造成滞徵，暂调节两个常备营阶段性接训，预定于明年1月结训后，这两个营即不再接训。

据联合新闻网报导，台湾改行募兵制之后，一般役男仍须仍须服4个月的军事训练役，结训就退伍不下部队。每年9万余人的训练量，造成国防部极大负担。相对于尽管降格以求，志愿役仍然招募不足，国军俨然出现“志愿役饿死，军训役撑死”窘境。担任第一线战备任务的联兵旅，原本应由志愿役组成，如今却有部分被腾空一个营，用来“收纳”军训役男。

国防部回应表示，国军自2012年推动募兵制，志愿役人力编现为58％，尔后志愿役人力逐年成长，至2018年9月已达年度志愿役人力成长计画目标81％，预计2020年底可达90％以上，且国防部所甄选官兵均达国军智力测验、学历(高中、职以上)、体格及品德等标准，符合部队需求，并无媒体所报导“降低门槛、缺员只会更严重”等情。国防部将持续推动招募留营相关配套措施，并在质量併重下招募所需人力，以提升部队战力，确保国家安全。

国防部进一步表示，国军常备兵役军事训练役接训最大容量，全年度总训量为10万2000人，分配于八个训练中心施训。依役政署近3年徵集人数统计，概为9万余人，其中以今年9万9000余人最多，仍可满足训量需求；但受学制影响，均大量集中于下半年度入伍，为免造成滞徵，暂调节两个常备营阶段性接训，预定于明年1月结训后，即不再接训。

早报订户新闻，更多精彩等着您！