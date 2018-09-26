蓝绿双方：民调不等于选票

台湾九合一选举选情激烈，虽然诸多民调都显示双方支持率“绿消蓝涨”，但蓝绿双方不约而同表示民调不等于选票，依然需要继续努力。

《联合报》引述亲绿最新民调显示国民党参选人侯友宜的支持度小幅领先民进党参选人苏贞昌，两人呈现五五波拉距，新北市长朱立伦今天上午表示，民调不等于选票，最后阶段还是要继续努力。

朱立伦指出，各种民调结果侯友宜仍是领先，但还是要战战兢兢，在最后阶段继续努力，毕竟选票一票票投进去才是最实实在在，民调不等于选票，所以要认真努力。

绿营议员林秀惠在市政总质询则问到朱会不会请假辅选？朱立伦则强调周休假日不需请假，他不会请长假去辅选。

而前总统陈水扁今天也在面簿“新勇哥物语”以他经历过的选举民调为例，强调选举票未开出，民调高低都不算数，也不晓得最后是谁赢谁输，以前大有高民调、最后落选和民调一路落后却逆转胜的事实。

陈水扁面簿提到2000年和2004年总统大选，他的“看好度”，都在主要对手之下，甚至故乡原台南县也都不看好，但投票结果，他在台南故乡分别拿到54%、65%，都是全国最高票。

“勇哥”说2000年总统大选投票前一个礼拜召开的“明德专案”会议，美方代表问起谁会当选？民间代表说各项民调显示扁会当选，官方代表则说是国民党候选人连战，官方代表解释因为支持连战的选民不好意思说出口，所以不表态的都是连战的，结果是扁当选；2006年高雄市长选举，选前不到一个月，民进党陈菊还输给国民党黄俊英15%，票开出来，陈菊小赢1100票。

勇哥强调，选举没到最后开出票来都不算数，也不晓得谁输谁赢。

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