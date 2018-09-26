巴拉圭、马绍尔支持台湾入联：台湾值得公平对待

第73届联合国大会总辩论演说于美国纽约时间25日登场，台湾友邦巴拉圭与马绍尔群岛于演说中，发言支持台湾。巴拉圭总统阿布铎说，巴拉圭支持台湾被纳入联合国体系的合法请求，相信台湾能做出重大贡献。马绍尔总统海妮更用大篇幅发言支持台湾，提到台湾对全球公卫与气候变迁的贡献，强调联合国应解决排除台湾人民的严肃问题。

据《自由时报》报道，联大总辩论于当地时间25日登场，将进行至10月1日，目前已有瓜地马拉、巴拉圭与马绍尔等3个台湾友邦发言，两国元首替台湾发声。

巴拉圭总统阿布铎（Mario Abdo Benítez）发言中提到，巴拉圭支持台湾被纳入联合国体系的合法请求，巴拉圭相信台湾能够做出重大贡献，此乃基于联合国普遍性原则。

马绍尔群岛总统海妮（Hilda Heine）则花费许多时间谈论台湾，海妮说，马绍尔群岛共和国支持台湾有意义参与联合国体系，包括计画及机构在内，诸如国际民航组织（ICAO）、世卫组织（WHO）及联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）。

海妮强调，“台湾人民值得被公平对待”，联合国应该解决台湾2300万人民被排除在联合国体系以外的严肃问题，“我们不认为联合国大会第2758号决议已处理此一问题”。海妮说，台湾正在落实“永续发展目标”，并发表国家自愿检视报告。

海妮表示，台湾有能力对联合国有关全球进步的广泛计画作出贡献。疾病没有国界，例如肺结核，而台湾已使其政策架构与全球努力相符，更是因应非传染性疾病上的首要伙伴，当非传染性疾病在危机边缘，阻挡台湾参与“对全球人类福祉都没有帮助”。

根据统计，过去五年中，已断交的萨尔瓦多、巴拿马与多明尼加，以及友邦瓜地马拉和宏都拉斯并未在联大辩论中提及台湾。

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