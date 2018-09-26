香港再获评为全球最自由经济体 研究所忧法治情况

智库菲沙研究所在《世界经济自由度2018年度报告》再次把香港评为全球最自由的经济体。在五个评估大项中，香港在“国际贸易自由”及“监管”均排列首位。

据《星岛日报》报道，香港政府对此评价表示欢迎，但不认同智库对于香港法治情况的忧虑。

政府发言人说：“这些成绩来之不易，充分反映我们一直以来坚定地建立一个自由经济体及提供公平营商环境的决心。”发言人续指，政府将继续建设稳健的体制，维护优良的法治传统以及维持一个高效的政府，以提供公平的营商环境，这应能为经济发展提供有利环境。

发言人补充，不认同菲沙研究所在新闻稿表达对香港法治情况的忧虑，认为必须指出没有客观事实证明香港的法治或司法独立在过去曾受到干预。

发言人称，司法独立是香港经济自由的基石，亦受到《香港特别行政区基本法》保障。香港的司法制度公开透明，而且不偏不倚地秉行公义。法院聆讯一般开放予公众及传媒。详述判决理由的判案书亦会上载至司法机构网站，供大众阅览。法治、包括司法独立在香港屹立不倒。司法独立对香港持续成为全球最自由经济体尤为重要，对香港的法治和司法独立充满信心，并会努力透过各种途径增加国际社会对香港这方面的正确认识。

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