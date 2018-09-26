王毅：中美合作就会双赢，对抗必然双输

中国国务委员兼外交部长王毅称，中美两国可以有竞争，但不应用冷战思维看待对方，更应防止陷入零和游戏的陷阱；希望美方同中方相向而行，增进对彼此的正确认知，阻止消极势头的蔓延，确保中美关系发展不偏离正确轨道。

据路透社报道，外交部网站今天刊登新闻稿称，王毅在纽约会见美国前国务卿基辛格时表示，中美建交近40年来，双方得出的最重要经验是，中美合作就会双赢，对抗必然双输。中方始终致力于发展长期健康稳定的中美关系，实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。

“近一段时间，美国内一些势力频频抹黑中国，制造对立情绪，对中美关系氛围造成严重损害。”王毅称，如任其发展下去，将会把中美关系引入歧途，不符合两国及国际社会共同利益。

基辛格表示，对美中关系长远发展持乐观态度，双方有必要从更宽广的视角看待两国关系，就应对诸多国际地区问题和全球性挑战加强合作。

基辛格并认为，美国内少数敌视中国的言论并非主流观点。美中两国在一些问题上存在分歧，但双方不能因此进行对抗，这不符合任何一方利益。“合作将是美中双方的唯一和正确选择。我愿为这一目标继续作出努力。”

中国国新办周二举行新闻发布会介绍和解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。中国商务部副部长傅自应在发布会称，中国愿意努力推动双边贸易向更加平衡的方向发展，希望美方也能展现积极姿态；中方谈判的大门一直敞开，但不能以牺牲中国的发展权为代价，必须以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提。

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