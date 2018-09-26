人民日报：“港独”在香港没有土壤

人民日报海外版今天以“港独在香港没有土壤”为题指出，香港特区政府24日刊宪，依法禁止“港独”组织“香港民族党”运作，大陆国务院港澳办、香港中联办、外交部驻港公署先后发表声明表示支持，香港社会各界也认为特区政府决定合宪合法、有理有据，取缔“香港民族党”反映了市民心声，有利于香港繁荣稳定。

人民日报报导，香港特区立法会34名议员发表联合声明指出，香港民族党除了通过言论散播“港独”思想，还一直採取实质行动实践其港独纲领，包括申请注册成立公司，将港独纲领写进公司组织章程，实行针对年轻人的“中学政治启蒙计划”，以及去信外国政府把宣扬港独的主张推至国际层面等。香港民族党提出的主张和行为，已严重违反国家宪法、香港基本法和香港法例。

全港各区工商联会会长卢锦钦说，香港民族党自成立以来，社会上一直要求特区政府予以禁止。如今，特区政府依据本港法律，禁止该党运作，必然得到市民支持，“整个过程无可挑剔”，为了程序公义，特区政府一度给予香港民族党申诉期，至今完成刊宪，是尊重法治的表现。

香港基本法委员会副主任谭惠珠表示，特区政府用“社团条例”取缔香港民族党，理据充足，除了警方列出的700多页证据之外，其召集人在收到通知后仍然去外国记者会推动港独，言论严重伤害香港和国家的利益，支持保安局发出禁令。

香港特区政府宣布禁止“香港民族党”运作当日，正值中秋节。对此，香港专业进修学校校长陈卓禧说，这个时候公布此决定饶有意义，正好显示香港能和国家一起，维护国家的主权完整、统一和团结。希望年轻人透过此事件，明白宣扬港独已超越言论自由范畴，对任何人没有好处。

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