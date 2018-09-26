中日第五次高级别政治对话在苏州举行

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪25日在江苏苏州市同日本国家安全保障局长谷内正太郎共同主持中日第五次高级别政治对话。双方同意加强战略沟通，推动中日关系沿着正常轨道持续健康稳定向前发展。

据中新网报道杨洁篪表示，今年是中日和平友好条约缔结40周年。习近平主席不久前在东方经济论坛期间同安倍首相会晤，就改善发展中日关系达成新的重要共识。李克强总理5月应邀成功访日。双方要倍加珍惜并维护两国关系积极向好发展势头，共同规划运筹好下阶段高层交往等各方面工作，切实遵循中日四个政治文件确立的各项原则和精神，确保中日关系沿着正常发展轨道行稳致远。

杨洁篪指出，双方要牢牢把握两国和平友好合作大方向，进一步树立正确的相互认知和战略互信，明确两国互为合作伙伴、互不构成威胁的基本定位，充分挖掘互补优势和潜力空间，推动经贸合作提质升级。加强两国民间交往，不断增进两国民众友好感情。推动亚洲和平稳定发展繁荣和国际多边合作，共同维护自由贸易和多边主义，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

谷内表示，当前，日中关系持续改善并稳定发展。日方愿同中方在四个政治文件基础上，把握来之不易的机遇，加强高层交往，巩固政治互信，深化各领域合作，共同维护现有国际秩序，携手应对地区及全球性挑战。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见。

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