台风“山竹”过后，林郑评分跌至新低　反对率超支持率

超强台风“山竹”袭港中，政府善后表现备受批评。港大最新民调显示，特首林郑月娥评分急跌至新低，而反对林郑月娥出任特首比率，更高於支持率。

据《明报》报道，港大民研计划本月18至20日（山竹后），以电话访问1002名香港巿民，林郑月娥评分较两星期前大跌6.5分至50.8分，为其上任以来新低，最新支持率为40%（跌8个百分点），反对率45%（升7个百分点），民望净值负4个百分点，较两星期前明显下跌15个百分点，是其上任以来第二低。深入分析显示，市民年纪愈轻和学历愈高，愈反对林郑月娥出任特首。

特区政府方面，民望与一个月前变化不大，满意率37%（无变化），不满率45%（升4个百分点），满意净值负8个百分点（跌4个百分点）。

社会状况评价方面，在经济、民生及政治状况当中，市民仍然最不满现时政治状况，三项满意净值依次为正2、负20和负37个百分点。

对《施政报告》期望方面，在没有提示及只选一项情况下，最多巿民认为重点应放在房屋问题。在个别项目评价中，以绝对重要比率计，95%认为特首需要处理房屋问题，是历来新高，而平均量值为4.8，即接近“好需要处理”，亦属5个项目之中最高。其后按平均量值排名依次为医疗政策、教育、经济发展和政制发展。

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