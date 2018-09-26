中美贸易战 陆企：不影响境外採购

针对中美贸易战对陆企影响，来台採购的成都国美电器财务总监彭洁26日表示，电器类商品主要从亚洲市场採购，包括日本、南韩等，採购策略并不受美中贸易战影响。

据联合新闻网透露，彭洁表示，虽然苹果手机是从美国进口，但对通路业者而言，苹果手机本来就属于毛利很低的商品，所以影响也不大。随着大陆国民所得普遍提高，消费习惯改变，追求生活品质的意愿上升，此次来台希望找寻具有创新性的家电产品。

贸协今日举行“中国大陆市场通路观测成果发表列车”，由贸协驻大陆成都、青岛及厦门代表就辖区市场的通路模式、消费趋势等议题演说，吸引上百家厂商与会，会后有大陆买主採购洽谈会。

针对两岸关系停滞不前，对经贸往来影响，外贸协会秘书长叶明水表示，外贸协会仍持续推动经贸交流工作，对目前进出口状况也无影响。今年前八月，台湾对大陆出口额年增11.8%，大陆仍是重要市场。

叶明水致词表示，去年台湾对大陆与香港出口金额达1,302亿美元，创历年新高；今年1到8月，台湾对陆出口额占总额41.1%，年增11.8%，大陆市场重要性不言而喻。

至于美中贸易战是否会影响两岸厂商布局策略，叶明水表示，由于美中贸易战仍持续进展，对厂商影响仍待观察。

大陆大型百货成都王府井总经理特助季欣表示，台湾商品目前以休闲食品、冲泡茶饮类、养生类、伴手礼较受亲睞。不过，她直言，成都对境外产品的接受度高，以欧美、日本、韩国的产品为最大宗，台湾商品近几年的变化创新不大，知名的美妆面膜也被日韩货取代。此次来台将与十多家厂商接洽合作，食品、文创类商品为优先考量。

季欣指出，除了食品外，台湾文创商品仍有竞争力，如故宫、诚品与业界合作推出创意商品，让大陆消费者感到耳目一新。反观，四川旅游景点，乐山大佛、峨眉山、九寨沟等，都是只是卖门票、餐饮，文化商品的开发还有很大的成长空间，台湾文创业者可抢得先机。

早报订户新闻，更多精彩等着您！