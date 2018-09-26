马英九：“慰安妇”和国民党“军中乐园”不一样

台湾前总统马英九今演讲时提及“慰安妇”相关议题，批评因做势脚踹慰安妇铜像辞职的日本保守派团体“慰安妇真相国民运动”干部藤井实彦“我看他是头发麻了”，马也强调，他不亲日、也不反日，是要做“知日派”、“友日派”。

据《自由时报》报道，马英九今出席东吴大学严家淦法学讲座演讲慰安妇与国际法相关议题，描述慰安妇的起源和二战后相关处理、国际法问题及日本政府态度，更提到藤井实彦日前做势脚踹台南慰安妇铜像称做脚麻，马批评这理由太过离谱，“我看他是头发麻了！”

马英九表示，日本在台湾徵慰安妇确实不像韩国等国家一样是用绑架、胁迫，没有拿刀拿枪，但却是用哄骗，欺骗台湾妇女做看护、杂役工作，实际上却是做慰安妇，这也是部份台湾民众误会台湾慰安妇是自愿的由来。

对于“慰安妇”与国民党政府过去“军中乐园”差异的争议，马英九认为两者完全不一样，如金门的“八三一特约茶室”背景是当年台湾公娼制度还未废止，金门是战地交通不便，为了解决官兵问题，就在台北招“侍应生”，签约就有1万元的安家费﹔“军中乐园”是自愿非强迫，没有凌虐，也有待遇。

马英九也在回应学生提问时表示，现在的政府比他当总统时，对日本更加友好，但中华民国跟日本签的条约、协定，有一半是再他任内签的，比过去几任总统做的多。

马英九认为，他对日政策相当平衡，他在任时建立八田与一园区，而八田与一是有军国主义思想的日本人，建水利设施也是为日本的殖民统治，台湾统派不断攻击他为什么纪念日本人，但他认为要看“是什么日本人？”，“我不亲日，也不反日”，是做知日派、友日派。

也有学生质疑，马英九在总统任内为什么不设慰安妇铜像，马英九解释，当时还在跟日本交涉，希望能比照韩国的方式赔偿，日本政府能道歉，设铜像则是第二步，这次也是由民间来做，如果是政府做，日本压力会更大，但现在由民间做比较好。

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