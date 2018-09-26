珠海台协会长：台商非常恐慌 我们不是背叛者

珠海市台协会长叶飞呈表示，台商领取居住证并没有违背任何法令，单纯是为工作和生活便利，对於部分人士污蔑、扣帽子等行为感到很难过，他称，他们不是背叛者，希望政府能站在台商的立场着想，“台商非常恐慌啊”。

据联合新闻网报道，北京当局拋出居住证政策，台湾政府目前确立“没有立即取消户籍、建立申报机制、完善管理配套措施”等机制，若未申报恐将受罚，此外，时代力量昨天再加码，表示将提案修法对领有居住证者将除籍，并丧失在台选举、罢免、创制、复决、担任军职、公职等其他权力。

对此，叶飞呈昨天受访时表示缩紧公民权非常不合理，两岸条例中说得很清楚，取得大陆国籍或护照才违反条例，而即使台商取得居住证，一样在台湾要缴税，一样要回来承担国民义务，他们不但是中华民国国民，也是经济贡献者，为什么可以剥夺他们的公民权？

他说，陆委会与海基会在会中说“永远是台商后盾”，听起来感到安慰，也希望他们在立法院时能站在台商立场确实反映台商心声。

东莞台协前会长、东莞台商子弟学校董事长叶宏灯，以及台企联创会会长张汉文在受访时也不约而同表示政府勿对大陆居住证过度紧张，“那就是一张卡而已，有什么国安问题？”

叶宏灯说，居住证对於在大陆就学、就业、经商的台湾人提供购买车票等生活上的便利性，“没有人有资格随便用一个名义就取消别人公民资格”，他要告诉部份政治人物，“你们每一张选票，都是我们小老百姓一张一张付托和期待，而不是选出来恫吓我们”。张汉文表示居住证根本不存在国安问题，“都是台湾内部自己吵出来的”，是两回事，不过就是一张方便生活的卡片而已。

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