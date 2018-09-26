成都直飞特拉维夫航线首航

成都直飞特拉维夫航线26日凌晨正式首航。该航线不仅是中国中西部地区首条直飞以色列的航线，也是目前中国直飞以色列的航线中距离最短的一条。

据中新网报道，该航线由四川航空股份有限公司（简称川航）采用空客A330机型执飞，每周三、周日各一班，去程2时15分从成都起飞，7时35分抵达特拉维夫，飞行时长10小时20分钟；回程15时35分从特拉维夫起飞，次日6时抵达成都，飞行时长9小时25分钟（以上均为当地时间）。

以色列旅游局发布的最新数据显示，2017年赴以色列的中国游客首次突破11万人次，同比增加45%。以色列驻成都总领事馆自2015年11月开办个人签证业务以来，每年收到的签证申请量一直保持着高速增长，2018年1至3月申请数量同比增长30%。

川航集团董事长李海鹰表示，该航线的开通有助于四川参与“一带一路”建设，并将进一步增强中国西南地区与国际的连接，促进成都航空枢纽建设。

“直航不仅仅带来旅游市场的繁荣，更是以中全方位合作的催化剂。”以色列驻成都总领事馆总领事蓝天铭表示，成都和特拉维夫之间的直航将极大促进以色列和中国西南地区在各领域的交流合作，推动以中交流合作再上新台阶。

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