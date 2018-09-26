德勤：今年香港新股市场融资额全球居首　料按年升134%至3000亿

德勤中国公布今年中国内地和香港新股市场预测，截至今年第三季尾，港交所今年的新股集资金额会升至全球首位。截至9月底时，香港今年首三季将会有158支新股上市，集资额达2434亿元，按年增加184%。

据新闻网站香港01报道，德勤预料，今年全年香港将会有220支新股上市，融资额约3,000亿元，按年升134%。

至于A股市场方面，截至9月底，上交所及深交所在今年首三季共有87支新股上市，集资额为1,163亿元人民币，按年下跌34%。预料全年有110至130支新股上市，集资额约1,400亿至1,700亿人民币。德勤指中证监对新股上市的审批更严格，加上股市市况波动，故A股新股发行不断放缓。

不少新股在上市后出现破发潮（跌穿招股价），德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴认为，受中美贸易战影响，市场担忧中国经济有下行风险，加上散户投资取态以中短线为主，若公司在上市后仍未盈利，投资者的热情便会冷却，故部分新股上市后表现不理想。

近期有新股只录少许超额认购，欧振兴表示，超额认购要视乎集资规模，若是中小型股份，会更容易出现超额认购，而超额认购只是反映散户对市场的热情指标。

早报订户新闻，更多精彩等着您！