高通在台成立多媒体研发中心与移动AI创新中心

美国高通公司今（26日）在台设立“多媒体研发中心”与“移动人工智能创新中心”，两大研发中心将于2019年开始营运，结合高通资源及台湾软硬体供应链，共同开发商用方案。

据《自由时报》报道，高通在多媒体领域中拥有多项顶尖技术，包括3D深度感测与点云资料的压缩；即将在台设立的“多媒体研发中心”也将聚焦相关领域的研发，包括3D感测图像研发、涵盖点云压缩和导入机器学习的影像压缩研发、电脑视觉研发如3D人脸辨识、VR/AR相关技术研发。高通台湾将携手台湾厂商打造多款针对智慧型手机、车联网，和物联网的多媒体解决方案，替未来共同跨足其他新兴产业奠定基础。

“移动人工智能创新中心”将侧重在终端装置内建人工智能（on-device AI）的平台和应用，高通台湾将提供专业工程团队广泛的研发机会，并借助台湾中小企业以及OEM/ODM厂商的设计与开发能量，共同拓展智慧型手机与IoT等终端装置上的AI应用与优化体验。“移动人工智能创新中心”将结合台湾人才优势，为终端装置的音讯和影像处理发展客制化设计，并逐步拓展至云端感知领域。

高通公司资深副总裁暨亚太与印度区总裁Jim Cathey表示：“我们正持续推展多媒体和人工智能等新兴领域的研究范畴和应用，台湾发展资通讯产业多年，已累积深厚的研发资源与优秀人才团队，今天宣布在台湾成立的‘多媒体研发中心’与‘移动人工智能创新中心’，希望深度结合台湾的创新能量和人才，加速研发脚步、深化产业合作，协助人才培育与台湾自主研发能力的提升。我们期待与台湾产业开展更多合作，共享移动连网时代的新机遇。”

高通台湾表示，在台设立的“多媒体研发中心”与“移动人工智能创新中心”，是属于长期性投资，预计于2019年初正式营运。未来两大研发中心将与台湾顶尖大学和研究机构合作，让台湾学术研究可即时反应产业趋势并与国际资源接轨。

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