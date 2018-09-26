最后一次升五星红旗 台湾彰化“爱国基地”被拆毁

台湾“爱国人士”魏明仁此前顶着台当局的恐吓，在台湾“中华人民共和国社会主义民族思想爱国基地”多次举行升中华人民共和国国旗、中国共产党党旗仪式。今天，彰化县政府以拆违建为名，将魏明仁的“爱国基地”强行拆除，魏明仁今天升了最后一次五星红旗后开车离去，对记者提问不发一语。

据观察者网引述台媒今天的报道，彰化县二水乡碧云禅寺被建商魏明仁设为“社会主义民族思想爱国教育基地”，并升起五星红旗，因寺院前方增建大雄宝殿违建，彰化县政府今天点安排施工车辆进驻进行拆除工作，不过上午8点魏明仁再度升起五星红旗，并随即降旗，带著五星红旗开车离去，对记者提问不发一语，上午10点左右拆除人员进到建物内做最后确认，之后工程车辆先从悬挂五星红旗的旗杆破坏，作业持续进行中。

彰化县政府预计拆除面积5300平方米，包括大雄宝殿正殿以及后殿左右厢房，副县长林明裕指出，今天出动16辆工程车辆，预计一星期作业“拆到不留一砖一瓦一片”，拆除费用经费约新台币500万元（新台币，约22.25万新币），依“建筑法规”将要求所有权人魏明仁支付，为确保拆除作业安全，今天出动600名警察，以三层管制，将声援或反对民众留置在外。

林明裕称，魏明仁取得建物有所权“具争议”，之后作为爱国教育基地，在“自由民主”的台湾中“受容忍度到了极限”，碧云禅寺主体这个月登记为历史建筑，让其余违建部分拆除无虞，彰化县政府是“依合法程序拆除”。

林明裕称，其实早在多年前彰化县就想将碧云禅寺列为文化资产，因寺院2002年决定扩建而未同意，但扩建工程引发财务纠纷，寺方与建商魏明仁对簿公堂，法院判决旧寺院、扩建的大雄宝殿建筑，以及1公顷坡地归建商魏明仁所有，2012年2月23日法院点交后，职业军人退伍的建商魏明仁改为爱国教育基地，终年高挂五星红旗。

2016年开始魏明仁每逢元旦或十一国庆日，就举办升五星旗升旗，但台当局认定属“言论自由”范畴，彰化县针对违建也迟未处理，直到本月19日纽约时报以中国影响力角度报导碧云禅寺，才让彰化县硬起来，展开断水断电，也表明26日要强制拆除到“不留一砖一瓦”。

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