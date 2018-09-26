国台办：民进党当局造谣抹黑大陆才是制造传播“假新闻”

针对台当局领导人称大陆在岛内相关选举过程中制造“假消息”，国台办发言人安峰山今天（26日）在例行新闻发布会上应询表示，我们历来不介入台湾地区的选举，民进党当局造谣抹黑大陆，才是制造传播“假新闻”。

据新华社报道，安峰山表示，每逢选举，民进党及其当局为掩饰其执政不力、转移民众批评，总会想方设法造谣抹黑大陆，通过操弄对大陆的敌意和对立，破坏两岸关系，捞取选举利益。这是他们惯用的政治操弄手法，也充分暴露其政治本性。

安峰山例举不久前日本风灾期间解救关西机场受困旅客一事说，当时民进党当局、岛内某些政治人物和特定媒体为掩饰未及时救援受困台湾同胞的窘境，故意歪曲事实，转移焦点：有的在网上贴照片说机场的连接桥断了，外面的车根本进不去，后来证明照片是刻意剪裁，要掩饰实际上通行的事实；有的说机场方面不允许外边的车进，所以大陆派车接人是假消息，但他们却不提我们驻大阪总领事馆通过和关西机场方面协商，协调机场方面专门派了六批巴士，将中国旅客从机场接到外面集结地，然后领馆再派接驳巴士将旅客运到大阪市区。

“他们这样做就是为掩盖一个基本事实：有1044名中国旅客在我们驻大阪总领事馆帮助下迅速、安全、顺利转移，其中包括32名台湾同胞。”安峰山说，多年来，到底谁在默默为台湾同胞做好事，谁却在坏台湾同胞的好事，台湾同胞心中自有一杆秤。靠欺骗手法愚弄台湾民众，注定是不可能得逞的。

对于主张爱国统一的台湾彰化碧云禅寺２６日被彰化县政府以违建理由拆除，安峰山应询表示，这暴露了民进党有些人一边放任纵容“台独”分裂行径，一边打击和迫害主张统一的台湾人士。这种做法必将受到两岸民众的共同反对和谴责。

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