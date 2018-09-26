要水利会释出25个位子 吴敦义指责民进党夺产占位

国民党“行动中常会”今天早上10点30分拉到台东举行，党主席吴敦义听取地方意见，其中，地方党代表林丽芳会中提到全省农田水利会后年改官派，却要要求明年1月空出25个位子给新人，改制后的分署长则为政务官，副分署长改为事务官，忧心绿营全面入侵。对此，吴敦义不仅批民进党夺产占位，也将请立院党团及文传会研究是否属实，并拿出作为。

据联合新闻网报道，吴敦义表示，17个农田水利会，就算是空出20个位子这是不得了，还要改成政务官，将来水利会不就只是财产被他们（民进党）所占，连所有的位子都会派他们的人去占，而不是真正关心水利的人去占；水利会原来的财产，绝大多数是农民的，也是水利会会员共有的财产，现在政府要夺走，这是一个天大的事情，要请立院党团及党的文传会研究，事实是否真的这样，一定要拿出一个作为出来。

林丽芳指出，全省农田水利会，2020年10月1日将原本分署长事务官职缺，改为政务官职缺，并再增编一个位阶，将副分署长改为事务官职缺，不过，原本这是后年的事，却要求提前在明年1月空出25个位子，中央将派人接任，并强调说是要先融入水利会，了解水利会的运作情况后，好服务农民，而这样后年才实行，却提前占位的作法不符合规定。

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