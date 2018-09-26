中国空间站将成为国家级太空实验室

中国载人航天工程应用成果情况介绍会今天（26日）在北京举行。载人航天工程空间应用系统副总设计师吕从民在会上表示，作为中国航天史上规模最大、长期有人照料的空间实验平台，空间站将成为国家级太空实验室，全面开启中国空间科学研究与应用的新时代。

据新华社报道，吕从民介绍，当前，中国载人空间站工程正按计划稳步实施，空间站建造完成后，将在轨运营十年以上。空间站将面向前沿科学探索、人类生存和太空活动，支持开展大规模的空间科学实验、技术试验和空间应用等活动。

吕从民表示，目前，空间应用系统在空间站规划部署了13个科学实验柜、舱外暴露实验平台以及共轨飞行的巡天望远镜，支持在轨实施空间天文、空间生命科学与生物技术、微重力基础物理、空间材料科学等8个学科领域30余个研究主题的数百项科学研究与应用项目。

吕从民称，在科学前沿探索方面，巡天望远镜将以接近哈勃望远镜的分辨率和大其百倍的视场开展巡天观测；在人类生存方面，空间站将围绕人类长期太空生存和提高地面生活质量方面开展研究与应用；在太空活动方面，空间站支持开展遥科学技术、在轨组装与维修维护、人机联合作业等应用技术试验验证，增强人类的太空活动能力和在轨服务能力，拓展人类的活动范围。

谈及空间站阶段开展空间应用的目标，中国载人航天工程办公室副主任林西强说，在基础研究方面，取得一批具有国际重要影响的科研成果，为人类探索认识自然贡献更多的中国智慧；在航天技术和航天医学研究方面，产出一批占领航天科技制高点的理论成果，推动技术进步并积累经验；在科普文化教育方面，持续激发和吸引青少年探索未知世界和对科技创新的热情，积极服务创新型国家建设；在服务国计民生方面，更大规模地支持与空间相关产业经济发展，并探索空间产业发展；在国际合作方面，以积极开放的姿态与世界各国开展全方位交流与合作，服务“一带一路”倡议，积极构建人类命运共同体。

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