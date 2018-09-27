王毅会见朝鲜外相：支持朝美朝韩努力改善关系

当地时间9月26日，中国国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见朝鲜外务相李勇浩。

中新社报道，王毅再次祝贺朝鲜国庆70周年密切开展的高层交往。王毅表示，新时期不断巩固发展中朝传统友好，是习近平总书记同金正恩委员长达成的重要共识。中方愿同朝方一道，落实好两国最高领导人共识，稳步推进各领域交往，使两国关系保持良好发展势头。两国外交部门为此肩负着重要责任。双方要开展各领域各层级交往，加强战略沟通合作。

王毅指出，中方高度赞赏朝鲜半岛北南领导人平壤会晤并发表共同宣言，我们在第一时间予以了明确支持。中方充分肯定朝方为实现半岛无核化所采取的一系列举措，支持朝方继续坚持无核化立场，坚持和平对话，支持朝美以及朝韩双方努力改善关系，推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程。

李勇浩表示，朝中传统友好关系在新时代得到巩固和弘扬。中方高度重视朝鲜建国70周年庆祝活动，充分彰显了朝中密切关系。朝鲜党和政府高度重视朝中关系，愿根据金正恩委员长同习近平总书记达成的重要共识，加强高层交往，深化战略沟通，推动朝中关系更好地发展。朝方赞同两国外交部门密切沟通协调共同为落实双方领导人重要共识作出努力。朝方高度评价中方支持朝方为推进朝鲜半岛形势缓和所采取的积极举措，愿继续同中方一道，为实现半岛无核化和东北亚和平安全作出努力。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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