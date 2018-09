民族党禁运作 香港理大民主墙现港独标语

继香港大学民主墙后,香港理工大学民主墙同样出现“香港独立”的标语。校方指,要求学生会继续按既定政策及守则管理民主墙,“并于24小时内将民主墙还原至原来的模式”。

据香港明报网报道,理大学生会两日前改民主墙一半为“连侬墙”,提醒同学2014年发生“雨伞运动”,同时放宽民主墙使用限制,提供便利贴、钉书机和笔等文具,指学生可以表达任何意见。

民主墙原有使用守则包括,张贴者需填写学生证编号及张贴日期,和不可含有人身攻击、诽谤或侮辱性内容等。现在学生会改为一半民主墙,只剩下3条使用守则,“连侬墙”则不需要守任何守则。

对“连侬墙”出现“香港独立”标语,学生会会长林颖恒表示,原有想法是希望让学生自由发表意见,但校方学务长莫志明向他表示,不可改动原有守则,否则属违反使用大学校舍政策(Policy on the use of University Premises),并要求学生会在27日下午1时半前还原民主墙,及声称会保留收回民主墙的权利。

林颖恒指,学生会不会收回“连侬墙”上任何标语,称校方以往已不时就民主墙上张贴的内容向学生会表达意见,批评校方此次做法是“打压学生言论自由”。

