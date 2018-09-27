台议员欧洲考察13天 报告心得仅42个字错5字

台湾新竹县议员参选人余筱菁日前在面簿（Facebook）粉丝页贴出一张新竹县无党籍议员严永秋去年的赴欧考察报告截图，其中心得部分只有42个字，其中还有5个错别字，引发台湾网友关注。

据台湾《联合报》报道，在报告中，严永秋写道：1.人很善良，在那古绩保侟的很完整，很原使，不会使人破坏。2.环境绿美化，空气很好，交通便利，值得我们界进。

贴文一出，网友争相分享“奇文共欣赏”，在网络论坛也被疯狂讨论，报告中的错字一一被揪出，包括古绩应为古迹、保侟应为保存、原使应为原始，界进应为借镜；另外通、值等字笔画也有误。

余筱菁说，她并不是全面反对出国考察，像捷运系统、水利、绿能等建设，国外有些优点确实值得去考察，但前期审查与后期落实都要做好，出国考察才有成效。

面对嘲讽，严永秋昨天回应，游欧心得报告确实是他写的，有错字他很抱歉。至于考察报告要写多长，他有独特见解，表示自己为民服务跑透透，不是天天写报告，更不是在其中做文章，考察报告主要是告知走到哪儿的心得，不是做文章。

新竹县议会表示，议会每年都会编列预算让议员们出国考察，返国所写的考察报告档案都公开。议会尊重议员，不会任意删改或修正报告内容，但因此事造成社会观感不佳，议会未来会视状况适时给予议员们建议，以免议员和议会形象受损。

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