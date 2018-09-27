严审大陆人到台 台学者：人道修法是包装

台湾内政部针对“大陆地区人民进入台湾地区许可办法”修法，强化人流安全管理，学者认为，民进党是以安全之名，塑造中国大陆对台在军事及外交上的敌意，增加陆人来台难度；但有学者认为，面对大陆动作频频，台方要有一些动作测试对方底线，不要被吃得死死的。

据台湾《联合晚报》报道，台大政治系教授张亚中表示，民进党政府对于大陆人民来台从严规范，就是希望大陆跟台湾距离越远越好，塑造大陆对台湾不管在军事还是外交上的敌意。例如曾任党政军官员等相关工作，虽然已经退休，但来台恐怕仍有安全疑虑，可能会造成对台的威胁及危险。

张亚中表示，民进党就是将事情搞复杂，增加大陆人民来台难度，削弱陆人来台进行活动的动机，让两岸的交往变得非常不方便，让陆人“最好不要来！”

东华大学民族发展与社会工作学系教授施正锋表示，民进党这些动作都是在测试对方的底线，当中国大陆对台有动作时，就必须想办法处理，虽然有一些东西看起来好像很“无厘头”，但如果没有一些动作好像被吃死死的。

施正锋认为，面对中国大陆要发居住证，政府要如何做一个内部妥协，不要伤到台商，也不要让中国大陆认为他们要做什么我们都接受，所以就进行一个让对方稍微有感觉，但对于双方面子又不会影响太大的修法。

此次修法，虽然一方面限缩大陆人民来台，但仍有部分人道关怀的条款。对此，张亚中认为，民进党用意是塑造自己好的形象，避免被攻击，但民进党要搞人道，又在来台行政程序上不断刁难，人道修法不过是包装；施正锋则认为，照理说这时候应该不要有任何开放，这种作法反而有点奇怪，也许民进党政府只是想处理党政军的人，表达自己对中国大陆老百姓并没有任何恩怨。

早报订户新闻，更多精彩等着您！