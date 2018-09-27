辽宁：到2020年省属国企混合所有制改革面将达70%

中国工业大省辽宁近日发布《加快推进全省国资国企改革专项工作方案》，对新一轮国资国企改革制定了任务书，将重点推进港口、煤炭能源、健康医疗、旅游、公共服务等行业企业重组，到2020年省属国企混合所有制改革面达到70%以上。

据新华社报道，辽宁明确提出到2020年省属国企混合所有制改革面达到70%以上，培育10至12户国内一流或行业先进企业集团。《方案》提出，辽宁将推动国有资本进一步向重要行业和重点基础领域集中、向战略性新兴产业集中、向产业链关键环节和价值链高端集中、向优势骨干企业集中；到2020年，全省国有企业资产总额力争突破3.5万亿，所有者权益突破1.5万亿。

《方案》部署了优化布局、推进混改、健全治理、培育竞争力等重点任务。辽宁将推动国有企业战略性重组，加大对高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业的投资力度，推动一批具有较强带动和支撑作用的重大项目；以增量为主分类分层推进混合所有制改革，稳妥有序开展国有控股混合所有制企业员工持股，支持符合条件的国企上市、挂牌，提升资产证券化水平。

《方案》提出，辽宁将稳妥推进厂办大集体改革，推进“三供一业”分离移交，有序处置“僵尸企业”，按市场化原则推进国有企业办教育、医疗机构改制重组或移交地方管理，推进国有企业退休人员社会化管理等。

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