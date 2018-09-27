美媒：台海若爆发战争 台湾足以抵挡中国大陆

美国《华盛顿邮报》集团旗下的“外交政策”杂志（Foreign Policy）26日发表一篇专文认为，台海若爆发战争，台湾足以抵挡中国大陆解放军入侵，台湾与西方人都应对防卫台湾更乐观些。

据台湾联合新闻网报道，这篇名为“台湾能赢得与中国的战争”（TaiwanCan Win a War With China）专文是由曾住在中国大陆的分析师葛里尔（Tanner Greer）撰写。

葛里尔指，塔弗兹大学（Tufts University）政治科学家贝克力（Michael Beckley）、美国智库“2049计划协会”（Project 2049 Institute）研究人员易思安（Ian Easton）近期两份研究呈现台海战争的可能景况，让他认为台海若爆发战争，结果会与北京所威胁的境况迥异。

专文指出，中国大陆军方文件显示，台海战争会以导弹揭开序幕，大陆会以导弹打击台湾沿岸，目标锁定机场、通联枢纽、雷达设备、运输节点及政府办公室等，导弹打击后接着展开人类史上最大规模的两栖登陆作战。

葛里尔表示，易思安评估台、美、日领袖在北京敌对行动的60多天前就能知道解放军在做准备，时间足供台湾移转大部分指挥管制设施到坚固的山中隧道、将船舰开离港内、在海中布雷、分散及伪装各地的军事单位、将经济转供作战之需，以及分发武器给250万后备军人。

台湾西部沿岸仅有13处海滩可供解放军登陆，每处均有因应作战的准备，很多沿海城镇都有化学工厂，意味着解放军展开攻击后，入侵部队得面临毒气威胁。

葛里尔指出，1990到1991的波斯湾战争期间，美国带领的联军投掷8万8500吨弹药，都摧毁不了一个单一的伊拉克公路机动飞弹发射车，北约过去针对塞尔维亚防空设施发动78天空袭，只摧毁塞尔维亚22个机动飞弹连的3个，没理由解放军空军打击台湾空防与机动火炮时会有更高成功率。

葛里尔认为，即便解放军能幸免于登陆时的炮火，接下来他们还得面对台湾的地面部队，以及散布于稠密城市与各地丛林的250万名武装后备军人。在一个利于防守的年代，台湾不需要像解放军那么大规模的军事预算，就能拒解放军于彼岸。

葛里尔认为，没有人比台湾民众更需知道前述这些有利情况，台湾人与西方人对防卫台湾应要比现在更为乐观。台湾不需以对等规模抵挡解放军入侵，只需确保能买到足以让解放军无法入侵的军备即可，这若能在美国获得解决，解放军就不再有威胁开战的能力。

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