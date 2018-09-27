赖清德拍板 将重罚违法来台投资的陆资

台湾行政院长赖清德今天（27日）上午主持行政院院会时拍板“台湾地区与大陆地区人民关系条例第93条之1修正草案”，对违法来台投资的陆资予以重罚，最高可罚2500万元（新台币，下同）罚锾。这项法案列为行政院在立法院本会期的“最优先法案”，也是政院在国安方面的重要修法。

据台湾《自由时报》报道，依现行两岸条例第73条第1项规定，陆资未经主管机关许可不得在台从事投资行为，若经查核涉及陆资违法投资，主管机关将可开罚。93条之1进一步规定，违反第73条第1项规定从事投资者，主管机关得处12万元以上60万元以下罚锾及停止其股东权利，并得限期命其停止或撤回投资；届期仍未改正者，并得连续处罚至其改正为止。

行政院院会今天进一步通过修正两岸条例第93条之1，对违法来台投资的陆资提高罚锾，改成可罚5万元以上、2500万元以下罚锾，即最高可罚2500万元罚锾，并得限期命改正。

赖清德在院会中表示，鉴于目前已有陆资未经主管机关许可来台从事投资，影响台湾资本市场秩序。这次修法针对上述投资行为的裁罚规定进行通盘检讨并修正，赋予主管机关得依违法情节轻重、比例原则及实务执行之弹性需求，进行裁处，以完善法制规范，营造安定有序的投资环境。

他还说，这项修法送请立法院审议后，请陆委会及相关部会积极与立法院朝野各党团沟通协调，并加强对外说明，早日完成修法程序。

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