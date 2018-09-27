政治受难家属： 国民党才是东厂如假包换的商标

台湾促转会前副主委张天钦因内部会议言论外流，遭各界反弹。二二八事件受难者家属与白色恐怖事件受难当事人，今日（27日）上午至促转会向同仁加油打气，并献花致敬。受难者家属与当事人都认为，“国民党才是东厂如假包换的商标”。

台湾《联合报》报道，台湾政治受难者关怀协会名誉理事长蔡宽裕认为，真正的东厂是当年戒严时期的国民党政权，当年的国民党一手掌控8大情治系统迫害政治受难者，“当年的加害者，如今摇身一变成为被害者，这是颠倒是非！”。

蔡宽裕说，他们今天上午将到国民党，准备了一个塑胶制的牌子，上面写着“东厂”二字，东厂名号到奉还国民党。

白色恐怖平反促进会会长蓝芸若表示，张天钦的会议内容被爆料出来，事后几位当事人辞职，主委黄煌雄也出面道歉，但国民党依然穷追不舍，还到促转会踢馆喧闹，并要求解散促转会。如此借题发挥，正式反映站在加害者立场却不知悔改，更证明台湾刚起步的转型正义需要加强、加深。

蓝芸若说，国民党不仅是转型正义工程所要面对第一个被检讨的对象，许多曾任要职的官员都是当年压迫人权的主要打手。台湾正处于追求公义、找出真相的历史关键时期，尚未真正进行还民真相的工作，竟然就遭到这些打手与党羽阻挠，企图掩盖过去残酷历史，继续愚弄台湾人民。

蓝芸若强调，促转会这次事件固然令人遗憾，官员的态度和用词本就不应该，如今看到促转会其他同仁被外界和国民党饱受其苦，特地来献花并给他们加油打气，希望促转会能继续为台湾转型正义努力打拚。

促转会专委兼发言人杨翠表示，促转会成员的事件，让这些政治受难者和其家属的期待受到伤害，觉得对他们非常亏欠，对于他们给予的鼓励与支持，看到很多前辈和家属特地从很远地方过来，相当感动，促转会一定会重新出发、在岗位上继续坚持。

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