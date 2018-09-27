中国社科院财经院：今年8月一线城市房价同比上涨4.1%

中国社科院财经战略研究院27日发布了最新的中国住房市场发展月度报告。报告指出，一线城市房价稳中略升。与上年同月相比，今年8月一线城市房价同比上涨4.1%，年度房价涨幅也在相对合理的范围内。其中，广州同比上涨18.19%，北京同比上涨0.09%，上海则同比下跌8.37%。

据澎湃新闻报道，今年年初以来，北京房价开始回升，但在近期中央严控房价上涨的政策背景下，北京房价回升节奏被中断。此外，上海继续回落，深圳小幅上涨，广州则较快上涨。与7月相比，一线城市8月房价环比上涨0.27%。具体来看，北京环比下跌0.02%，上海环比下跌1.24%，深圳环比上涨0.85%，广州环比上涨1.49%。

据报告项目组介绍，一线城市作为中国高端服务业中心、最具人才吸引力的城市群体，居民收入高、人口规模庞大。一线城市住房市场具有供给增长潜力小、需求增长潜力大的特征，住房供求矛盾长期存在。在严厉的限购限贷政策作用下，虽然当前房价上涨得到了抑制，但是住房供求矛盾仍通过一些曲折的形式表现出来。比如住房租金快速上涨等，就在一定程度上反映了一线城市的住房供应偏紧局面。“资本公寓”利用金融杠杆争夺房源，又进一步加剧了房源紧缺与租金上涨。

北京等一线城市住房租金的快速上涨，将增加房价上涨的压力。与去年12月相比，北京住房租金累计上涨7.46%，单套住房月租金中位数达到6600元/套。借助国家对长租公寓的融资政策优惠，大量资本进入以转租为主业的“二房东”市场。这些资本公寓进而利用资产证券化手段，撬动更大的资本来争夺房源，客观上对部分城市住房租金上涨起到推动作用。

除了资本公寓对住房租金的推动外，在房价上涨受到政策抑制条件下，租金上涨也是住房供求矛盾增强的另一种表现形式。由于租房市场与住房市场的替代效应，租金上涨将迫使一部分租房家庭考虑购房，从而又会反过来使房价上涨压力增加。

此外，报告还指出，准一线及二线城市房价涨速显著下降，但房价预期具有较高的不稳定性。今年8月，西安、重庆、长沙、青岛、杭州、武汉、济南等多个热点城市房价微跌或止涨，成都房价出现较快下跌。在政府严控房价上涨、棚改货币化政策调整、市场短周期接近见顶等因素的综合作用下，准一线及二线城市房价退热。

但与上年同期相比，准一线及二线城市仍累积了较高的房价涨幅。今年8月，准一线城市房价同比上涨16.09%，二线城市同比上涨16.75%。其中，西安同比上涨104.95%，居二线城市之首；厦门同比下跌10.78%，居二线城市末位。

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